Colau va gastar 183.000 € per exposar Franco al Born

Última actualització Dimarts, 7 de febrer de 2017 20:20 h

Segons l'expedient tancat el 10 de gener, es van contractar 32 empreses per al muntatge, es van invertir 100.000 € en l'apartat de producció, 19.602 € en la redacció del projecte museogràfic i la direcció d'obra, 10.048 € en despeses del comissariat, 10.000 € en drets d'imatge, 9.412 € en comunicació, 4.235 € per als documentalistes, 2.390 € en la restauració de les peces, 1.210 € en seguretat i 1.275 € en assegurances.

183.000 € per una exposició que s'ha pogut visitar al Born Centre Cultural entre el 18 d'octubre i el 8 de gener, però que va veure com l'estàtua del dictador no va durar ni tres dies. El 21 d'octubre, després de rebre la ira dels veïns de la ciutat, l'estàtua fou derrocada i posteriorment retirada per l'ajuntament que defensava la seva exhibició.

La polèmica de l'obra fou tal, que en la mateixa inauguració diversos membres de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) i les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya (JERC) van intentar boicotejar l'acte i l'oposició va demanar la dimissió del comissionat de Programes de Memòria. El govern de la ciutat, per la seva part, "no es penedia" d'haver instal·lat aquestes figures, com va afirmar el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello.