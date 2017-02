El director d’‘El Periódico’ barreja dret a decidir amb supremacisme

Última actualització Dimecres, 8 de febrer de 2017 09:10 h

Enric Hernández insinua que els votants catalans no es poden pronunciar a favor de la independència

Els dos primers dies del judici contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega està suscitant una pujada de to a les columnes d’opinió i editorials de la majoria de premsa unionista tant de Madrid com catalana. El Periódico s’ha apuntat al soroll mediàtic i el seu director, Enric Hernández, ha publicat aquest dimecres a la tarda una opinió on barreja el dret a decidir amb supremacisme, i on també parla de la presència de “trobadors a sou de l’independentisme” .

El director d''El Periódico' diu que la més tòxica de les perversions de l'actual debat polític és la "contraposició entre legalitat i democràcia" dels sobiranistes



Hernández ha dit que “de totes les perversions de l’actual debat polític, potser la més tòxica sigui la contraposició entre legalitat i democràcia”. I continua: “Donada la supremacia del ‘dret a decidir’ (autodeterminació) sobre les lleis espanyoles, totes aquelles que l’entorpeixin serien per principi il·legítimes, a l’emanar d’una sobirania de sobte no reconeguida”. Pel director d’El Periódico, “si, segons l’independentisme, l’Estat és ‘demòfob’ [...]” perquè els jutges “actuen per motius polítics, Espanya seria una dictadura i Catalunya, una improbable escissió democràtica; pueril hipèrbole”.



Hernández: “La voluntat dels votants catalans es retorça fins a fer dir a les urnes allò que ni poden ni volen dir”



En la columna d’opinió titulada ‘Espanya, una dictadura’, el periodista també rebutja que els electors independentistes puguin posicionar-se per l’Estat català a les urnes: “La voluntat dels votants catalans es retorça fins a fer dir a les urnes allò que ni poden ni volen dir”. Hernández també rebutja les crítiques dels sobiranistes a la democràcia espanyola: “No val deslegitimar la democràcia espanyola a fi d’enaltir aquella eventual República catalana, les innegables bondats de les quals declamen els trobadors a sou de l’independentisme”.

