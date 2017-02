Arrimadas enterra el procés i ‘oblida’ la manifestació del 6F

Última actualització Dimecres, 8 de febrer de 2017 12:45 h

El discurs de Puigdemont al Parlament fa sulfurar els líders de PP i Ciudadanos a la cambra catalana

La intervenció de Carles Puigdemont abans de començar la sessió de control al Govern aquest matí per referir-se al judici sobre el 9N ha suscitat l’ira de Xavier García Albiol i Inés Arrimadas al propi hemicicle. La líder de Ciudadanos ha acusat el president i els dirigents independentistes en general de ser “molt més valents parlant al Parlament que el que fan els seus companys davant del jutge”, en referència a les declaracions de Mas, Ortega i Rigau al TSJC dilluns. A més, ha augurat que el procés arriba a un “final de cicle” i creu que el judici del 9-N és “els últims focs artificials”.

L'unionisme ja ha enterrat el procés en una desena d'ocasions



Així, la cap de l’oposició ha enterrat el procés només dos dies després que entre 40.000 i 50.000 persones –segons Guàrdia Urbana i les dades d’inscrits respectivament– es manifestessin aquest dilluns en una concentració única per ser en un dia laborable i a quarts de nou del matí. Arrimadas torna a plantejar un escenari de final del moviment independentista després que l’unionisme ho hagi fet en gairebé una desena d’ocasions, l’última de les quals amb el No de la CUP als pressupostos de 2016 el juny passat.



Albiol acusa Puigdemont de tenir "fòbia al diàleg"



A més, la dirigent de Ciudadanos ha afirmat que està més preocupada per la “politització de la justícia”, ha advertit que no hi ha democràcia en llocs on els polítics tenen “privilegis per saltar-se les lleis i la justícia”. D’altra banda, el líder del PP al Parlament Xavier García Albiol també ha mostrat indignació i ha respost a la compareixença de Puigdemont acusant-lo de tenir “fòbia” i fugir del diàleg. També li ha retret que “dir que l’Estat espanyol no vol diàleg és una provocació”.

