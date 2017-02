Anna Gabriel aigualeix el discurs d’un Rabell que es vanta de practicar la desobediència

Última actualització Dimecres, 8 de febrer de 2017 13:45 h

El líder dels comuns al Parlament parla de garrotades rebudes per part de la policia i la portaveu cupaire li recorda la pressió dels Mossos quan ICV dirigia Interior

La CUP i Catalunya Sí que es Pot han viscut un xoc dialèctic al Parlament en un episodi més de la pugna per fer-se amb l’hegemonia de l’esquerra alternativa a Catalunya. El líder dels comuns a la cambra catalana ha criticat que amb la seva declaració d’aquest dilluns al judici pel 9N, Mas, Ortega i Rigau no accepten “les conseqüències de la desobediència”. En aquest sentit, s’ha vantat de practicar la desobediència, però la portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha aigualit el seu discurs recordant-li l’etapa en què ICV-EUiA ocupava la conselleria d’Interior durant l’època del tripartit.

Rabell: "Quan hem anat a aturar desnonaments, governs com els de CDC ens han fotut un gec de garrotades"



Rabell ha insistit a rebutjar l’estratègia dels tres jutjats pel 9N i els ha etzibat: “O es desobeeix o no es desobeeix”. A més, ha criticat amb contundència que s'insti a desobeir “per engrescar la parròquia de cara a unes eleccions i després es digui davant d'un tribunal 'que no ho sabíem massa bé”. En aquest sentit, amb un to desafiant ha posat un exemple de suposada insubordinació dels comuns: “Alguns hem desobeït, i quan desobeeixes acceptes les conseqüències de la desobediència. Quan hem anat a aturar desnonaments acceptàvem que governs com els de CDC ens fotien un gec de garrotades de tant en tant, i multes”.



Anna Gabriel respon a Rabell recordant les "garrotades" dels Mossos quan ICV dirigia la conselleria d'Interior



Les crítiques de Rabell al discurs de Mas, Ortega i Rigau al TSJC han rebut, però, una resposta contundent d’Anna Gabriel (CUP): “Tindrem l’oportunitat de desobeir en breu, segur. Manars i garrotades, segurament, com les garrotades que vam patir quan ICV ostentava la conselleria d’Interior”. Una referència a alguns dels capítols més polítics del pas de Joan Saura per Interior, com la repressió policial a una manifestació contra el pla Bolonya a les universitats el març de 2009, que va acabar amb una cinquantena de ferits.

