L’ANC deixa al descobert la intransigència dels arguments unionistes en un debat a la televisió turca

Segons el mitjà de comunicació, Rajoy podria retenir el sou dels funcionaris catalans per fer descarrilar el referèndum

Guifré Jordan @enGuifre– Es viurà en els propers mesos un debat electoral televisat a dues bandes entre l’independentisme i l’unionisme per discutir sobre els pros i els contres de convertir Catalunya en un Estat? No tindria precedents, però si se celebrés un referèndum acceptat per tots dos bàndols seria d’esperar, tal com va passar a Escòcia. Per preparar el terreny si es dóna el cas, la versió internacional de la televisió pública turca TRT ha organitzat un breu cara a cara en motiu del judici del 9N entre el cap de premsa de l’ANC, Adrià Alsina, i l’eurodiputat de Ciudadanos Javier Nart. El resultat: discurs intransigent del polític unionista, sense referències al diàleg ni cap escletxa per celebrar un plebiscit, i dos dards de l’activista per la independència, que ha demanat fer un referèndum.

Nart acusa els independentistes de practicar un "franquisme sociològic"



En unes intervencions en anglès i en tot moment amb la moderació del presentador de l’espai entre les dues veus, Nart ha defensat la independència judicial a l’Estat. També ha reiterat el ‘mantra’ unionista de la impossibilitat de fer un referèndum perquè no ho permet la llei i fins i tot ha acusat els independentistes de practicar un “franquisme sociològic”. El representant de Ciudadanos al Parlament Europeu també ha dit que “en les últimes tres eleccions, els separatistes han estat minoritaris”, i no els ha distingit dels partidaris d’un referèndum.



Alsina: "L'executiu espanyol no vol negociar el referèndum"



El representant de l’ANC, Adrià Alsina, ha aprofitat la circumstància per desmentir que a Catalunya, i a la seva capital, Barcelona, no hagi majoria per un plebiscit: “Tenim una alcaldessa que és pro-referèndum, ho ha dit repetidament”. A més, davant les paraules de Nart, també ha contraatacat dient que el dirigent unionista “està utilitzant la retòrica del govern espanyol per amagar-se de la clara realitat política”. I ha continuat expressant que el referèndum “és possible dins la Constitució Espanyola, però l’executiu espanyol no vol negociar-lo”.



La plantofada del representant de l'ANC a l'eurodiputat de Ciudadanos



Alsina tampoc ha deixat escapar l’oportunitat de deixar en evidència l’eurodiputat Javier Nart, que ha exclamat que “no hi ha hagut a Catalunya ni un estudi en profunditat sobre les conseqüències de la independència”. La resposta del cap de premsa de l’ANC estava servida: “Hi ha centenars de llibres publicats a Catalunya cada any a favor i en contra de la independència i, de fet, el propi senyor Nart ha escrit abastament” sobre el tema.



Rajoy podria retenir el sou dels funcionaris catalans, segons la televisió turca



El debat, de poc menys de deu minuts de duració, ha anat precedit d’un reportatge per contextualitzar el conflicte. La televisió el descriu com un “enfrontament sense precedents” i explica les intencions de Puigdemont de tornar a posar les urnes sobre la independència el setembre vinent. El propi reportatge, però, especula amb que Rajoy podria frenar-lo “tancant escoles” o “retenint el sou de funcionaris”.

