"ERC s'ha menjat molts gripaus però ha aconseguit que la dreta catalana sigui independentista"

Joan Tardà ha visitat la redacció del directe!cat per oferir una entrevista oberta als lectors. Durant l'acte hi ha hagut temps per fer un repàs a la trajectòria del partit i de com s'ha fet possible el procés independentista gràcies a les tàctiques republicanes. També hi ha hagut moments per reafirmar la presència a "la trinxera" que és Madrid i per abordar el referèndum.

Joan Tardà i Joan Solé a la redacció de directe!cat © directe!cat



Joan Tardà a la redacció de directe!cat © directe!cat

El govern espanyol improvisa davant el procés català

Joan Tardà ha explicat que no es pot ser específic sobre com s'actuarà en un futur immediat sobre el procés perquè "tot va tan de pressa que hi ha cert vertigen de com actuarem". Tot i això, ha calmat el personal amb aquesta contra afirmació: "l'estat espanyol està improvisant".

En aquest sentit, ha posat èpica al moment que viu Catalunya: "estem escrivint la història en un paper en blanc sense referències però l'estat espanyol també".

El paper d'Esquerra a la República

Tardà ha volgut afirmar que Esquerra, amb el nou país, voldrà "ser l'esquerra nacional, l'espai central de les esquerres catalanes". Així doncs, ha explicat que "som un partit socialdemòcrata radical". També ha explicat que amb la república "hi haurà partits que tindran l'objectiu retornar a l'escenari anterior (unionistes) que acabaran desapareixent a mig termini".

Els republicans, la clau per ser on som

Tardà ha fet un repàs de les últimes aliances d'Esquerra: "ens hem hagut de menjar molts gripaus, però hem aconseguit que la dreta catalana sigui independentista". Així ha recordat el paper dur que van viure els republicans: "Duran i Lleida votava les lleis més reaccionaries del PP tot i que tenien majoria absoluta" però ha explicat que va ser una tàctica intel·ligent. "Els militants vam patir molt, la gent ens esbroncava per haver fet costat a convergència". Així doncs, s'ha preguntat: "Qui ens insultava havia pactat amb els feixistes o és que el Carrillo no va pactar amb en Fraga? I ho van fer per assolir un bé superior: les llibertats democràtiques". L'estocada final ha arribat amb la següent pregunta: "nosaltres no podem pactar amb un demòcrata encara que sigui de dretes pel mateix objectiu?

També hi ha hagut moments per recordar el tripartit: "vam pactar amb el PSC per normalitzar l'independentisme i fer-lo visible al mercat i accessible. I molts votants del PSC van començar a veure l'independentisme de manera diferent".

El paper dels comuns

El republicà creu que els independentistes "hem d'aconseguir que ICV i Podemos participin en el referèndum". Té clar que "tenen un electorat molt heterogeni i és possible que no demanin ni el sí ni el no" però sí a la participació. De fet, s'ha mostrat convençut que "és molt bona notícia que Ada Colau estigui al pacte Nacional pel Dret a Decidir" i ha afegit que "estic convençut que Colau demanarà la participació".

Per aconseguir-ho ha explicat que l'estratègia passa per "insistir que volem pactar el referèndum amb l'Estat i negociar-ho tot". El republicà feia referència al "calendari, pregunta i percentatges". D'aquesta manera "quedarà clar que si el convoquem de manera unilateral, és perquè Espanya s'ha negat a negociar.

És llavors quan, segons Tardà, els comuns no podran desentendre's i ha fet una predicció: "si el partit de l'Ada Colau no participa en el referendum, provocarà una fractura entre les esquerres catalanes tan gran que hi haurà governs de dretes durant 20 anys".