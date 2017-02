Un opinador de l’ABC insinua que Mas hauria de ser “liquidat” després de l’intent de “cop d’Estat”

Última actualització Dijous, 9 de febrer de 2017 10:15 h

La periodista de la COPE Cristina López Schlichting compara el seguiment mediàtic de la marxa del 6F amb els funerals de Franco

Guifré Jordan @enGuifre - Els opinadors de la premsa de Madrid encara continuen amb un to contundent contra la defensa dels jutjats pel 9N per defugir les penes per les quals se’ls acusa. Un dels columnistes més crispats avui és l’escriptor Gabriel Albiac, que en un article a l'ABC titlla Artur Mas d’haver intentat un “cop d’Estat” i es mostra indignat perquè l’expresident no reconegui les seves accions i diu: “Davant d’un colpista que perd el seu escac, s’obre un sol destí raonable: ser liquidat per l’adversari o ser-ho per si mateix”. I afegeix: “En un cop d’Estat, vences o mors”.

Albiac ('ABC') diu que Mas és "menys que escòria"



En aquest sentit, exclama que “un golpista que fuig o s’emmascara després de perdre és menys que escòria”. I continua: “La pusil·lanimitat de ‘don Arturo’, fent el petarrell [pucheros, en el text original] davant els jutges perquè ningú l’havia avisat que violar la llei es paga, mouria al vòmit a un colpista honest”. Albiac, però, va més enllà i fa servir el tradicional estereotip de l’home com una figura valenta i amb honor –sovint criticat pel feminisme– dient que “en altres temps, un colpista era un home d’honor, un home digne. Senzillament, un home”.



Els actuals dirigents independentistes, una "vella banda de saquejadors del diner públic"



L’opinador, que diu que està seguint el judici “només amb fàstic”, també descriu els actuals dirigents independentistes com “la vella banda de saquejadors del diner públic, que es va formar durant decennis a l’entorn del clan Pujol”. A és, els acusa de “perseverança en el robatori, sota la inèrcia del 3%”. També aventura que si el “cop d’Estat”, és a dir, la independència, arriba a temps, “Pujol i els seus hereus seran transformats en herois de la pàtria, en forjadors de la nació”.



Una columnista de 'La Razón' equipara la cobertura mediàtica del 6F amb la dels funerals de Franco



Al seu torn, la periodista de la COPE Cristina López Schlichting signa una columna d’opinió a La Razón –propietat del Grupo Planeta– on parla de la manifestació del 6F criticant amb duresa els mitjans de comunicació catalans: “L’enorme xarxa de ràdio i televisions de la Generalitat bombardeja després a l’audiència amb les imatges fins a aconseguir el mateix èxtasi col·lectiu que es va aconseguir amb els funerals de Franco”. I ho rebla així: “Quina asfíxia una societat tancada sobre si mateixa en un món global, un sistema polític que revifa el caïnisme”.

