El judici al 9N fa trontollar l’estratègia del PP vers el procés al Parlament Europeu

Eurodiputats conservadors, socialistes, liberals, euroescèptics, verds i de l'esquerra alternativa rebutgen la judicialització de la qüestió catalana

Malgrat la propaganda sobre l’Operació Diàleg, el govern espanyol continua ferm en l’estratègia de judicialització del procés, cosa que s’està reflectint aquesta setmana amb el judici del 9N i la participació de la fiscalia –el Fiscal General de l’Estat està nomenat pel govern espanyol– . Si fins ara la pràctica totalitat de veus a Europa no s’havien posicionat sobre el paper dels tribunals en la qüestió catalana, les sessions d’aquests dies al TSJC han fet reaccionar eurodiputats de tot l’espectre ideològic de l’Eurocambra, fins i tot del PP europeu. L’estratègia dels populars espanyols vers el procés comença a trontollar entre els representants comunitaris.

Un membre del PP europeu diu que fins i tot les parelles, abans d'acabar als tribunals, acudeixen a un "mediador"



Un dels representants al Parlament Europeu més destacats que s’ha mostrat contra la judicialització del conflicte català és el membre del PP per Romania Csaba Sógor. El dirigent, que defensa la minoria hongaresa a aquest país de l’est d’Europa, destaca a l’ACN que els “problemes s’han de parlar i resoldre” i que fins i tot abans d’acabar als tribunals, les parelles acudeixen a un “mediador”. A més, diu que “Europa pot ajudar” recordant les seves “bones experiències” però també “les dolentes”. “Europa pot donar bones solucions, no estant en un bàndol o l’altre, sinó apostant per la pau, el diàleg i la negociació”, remarca. Sógor ho rebla així: “El problema s’ha de resoldre amb diàleg entre les dues parts”.



La socialista Ana Gomes diu que utilitzar la via judicial és "contraproduent" i només serveix per fer més independentistes



D’altra banda, la socialdemòcrata Ana Gomes adverteix també a l’ACN al govern espanyol que la via judicial és “contraproduent” i només serveix per “encoratjar més gent de Catalunya cap a la independència”. L’eurodiputat liberal croat Ivan Jakovcic, a la mateixa agència de notícies, també s’ha pronunciat: “Mas és un demòcrata, se’l va escollir democràticament”. El representat també ha demanat un “diàleg raonable entre el govern central a Madrid i el govern a Barcelona”.



Conservadors belgues i britànics lamenten anar a judici per una qüestió política



Pel belga Mark Demesmaeker, de l’N-VA i que forma part del grup dels conservadors i reformistes europeus a l’Eurocambra, on també s’integren els ‘tories’ britànics, és “vergonyós” polititzar la justícia. La seva companya de grup parlamentari, Helga Stevens, ha advertit a Twitter que és “inacceptable” que un líder polític “sigui jutjat per actuar d’acord amb la voluntat del seu poble”. Al mateix grup parlamentari, eurodiputats britànics com el conservador Ian Duncan han expressat en diverses ocasions la necessitat d’apostar pel diàleg i no voler resoldre “als tribunals” una qüestió “política”.



Eurodiputats de l'esquerra alternativa també demanen diàleg



Al grup dels Verds, la que va ser la seva candidata a nivell europeu durant les últimes eleccions, l’alemanya Ska Keller, considera que els polítics han de resoldre els problemes “amb negociacions i acords”. En un comunicat, Keller demana al govern espanyol i català que “reprenguin el diàleg per trobar una solució política”. Per la portuguesa Marisa Matias, que va ser candidata presidencial a les eleccions del seu país, “no és correcte jutjar algú per posar les urnes”. “No és gaire fàcil d’entendre”, diu aquesta eurodiputada, que forma part del Grup de l’Esquerra Unitària, on també s’engloba Podem.

