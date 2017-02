La justícia espanyola obre la via de l’asfíxia econòmica contra l’ANC

Última actualització Dijous, 9 de febrer de 2017 12:05 h

Embarguen prop de 250.000 euros a l'entitat sobiranista per la 'gigaenquesta' de 2014

La justícia espanyola ha fet efectiva a la força la multa de prop de 250.000 euros a l’Assemblea pel cas de la ‘gigaenquesta’ i ha embargat exactament 246.559,13 euros de l’entitat. L’execució de la mesura arriba només deu dies després que l’Audiència Nacional rebutgés l’últim recurs tant de l’ANC com d’Òmnium, també multada. Entre les dues organitzacions, la sanció és d’uns 440.000 euros, cosa que pot suposar una asfíxia econòmica al sobiranisme civil just quan només fa unes setmanes de la campanya ‘Fem futur’ de l’Assemblea, dedicada a convèncer indecisos.

Jordi Sànchez: "Ens volen derrotats, però ens mantindrem alçats i ferms"



El president de l’Assemblea, Jordi Sànchez, ha informat de la circumstància a través de Twitter i ha piulat: “Ens volen derrotats, però ens mantindrem alçats i ferms. Votarem i guanyarem”. La multa, interposada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), és a raó de suposadament preguntar la ideologia a prop de mig milió de catalans en el marc de la ‘gigaenquesta’, un sondeig fet pocs mesos abans del 9N de 2014. La iniciativa va generar diverses denúncies a l’AEPD, una de les quals provinent de Ciudadanos i del partit ultradretà Vox.



El president de l'ANC creu que l'Agència Tributària Espanyola ha accedit als comptes de l'entitat



Jordi Sànchez ha detallat a RAC1 com s'ha procedit a l'embargament: "Qui ho executa és l'Agència Tributària Espanyola, que ha enviat l'ordre d'embargament als nostres distribuïdors de materials, que ens ho han comunicat. Per tant, els prohibeixen que paguin qualsevol deute que tinguin amb nosaltres fins que no rescabalin aquesta quantitat".



A més, el president de l'ANC creu que l'Agència Tributària ja deu haver accedit als comptes de l'entitat i ha lamentat que l'AEPD ja els hagi fet tres inspeccions tenint en compte que, segons Sànchez, l'organisme té menys de 15 inspectors. També ha dit que és possible que hi hagi infiltrats a l'ANC, però que, en tot cas, res "no acabarà ni molt menys amb nosaltres ni amb la nostra capacitat de mobilització".



