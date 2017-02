La FECAC intenta netejar el seu nom donant un premi a Antoni Basses

Última actualització Divendres, 10 de febrer de 2017 05:00 h

El premi Día de Andalucía

Un comunicat de la FECAC explica que el jurat reconeix en Bassas la seva "brillant trajectòria professional multidisciplinària, ja que combina

l'experiència en ràdio i televisió amb la seva actual condició de cofundador del diari ARA". A més, asseguren que "ha fet del diàleg i del debat un instrument que des del pluralisme confronta punts de vista diferents que enriqueixen a l'opinió pública". Contrasta el perfil del guanyador de l'any passat en aquesta mateixa categoria: Luís del Olmo.



En declaracions a directe!cat, antoni Bassas ha explicar que ha rebut el premi "amb sorpresa" perquè no ha tingut mai "cap contacte amb la FECAC". També ha volgut agrair-lo "pel reconeixement professional en sí i pels tòpics que trenca".

El costat més obscur de la FECAC

La FECAC és una entitat cultural que ha organitzat durant les últimes dècades La Feria de Abril de Barcelona. La festa andalusa ha anat creixent fins a convertir-se en un acte de ciutat. Això, ha suposat que l'entitat revés grans quantitats de diners públics per a l'organització de l'esdeveniment. Però ara fa 3 anys va saltar la polèmica que el seu anterior president, Fernando García Prieto, va ser imputat per apropiar-se d'1,7 milions d'euros de guanys de la Fira d'Abril i 600.000 euros de subvencions públiques.

A més, la FECAC acumula deutes amb la diputació de Barcelona per no haver pagat el lloguer de les oficines, de titularitat de la Diputació de Barcelona. És per aquest motiu que la FECAC va ser desnonada a finals de l'any passat, ja que es va negar a renegociar la forma de pagament.