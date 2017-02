Junqueras deixa en evidència la mala educació dels diputats de Ciutadans

Última actualització Dijous, 9 de febrer de 2017 16:30 h

Jean Castel Sucarrat perd els papers durant la intervenció del republicà

Ciutadans no sap què fer per frenar l'independentisme, amb un gran afany de protagonisme i exhibint mala educació, avui ha tirat de les gesticulacions i les interrupcions per frenar la intervenció del vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, durant la seva intervenció al Parlament de Catalunya.

El diputat de Ciutadans, que fou auxiliar de la Guàrdia Civil i regidor del Partit Popular de Catalunya a l'ajuntament de Girona -partit que va abandonar el 2011-, Jean Castel Sucarrat, ha quedat retratat aquest matí quan mitjançant les gesticulacions no ha volgut que Oriol Junqueras pogués fer la seva intervenció amb el respecte que es mereix l'orador.

Junqueras, que ha fet evident la mala educació del diputat taronja denunciant les seves gesticulacions, "per què fa aquestes gestos? Se'ls pot estalviar? I si jo fes el mateix? Què hi guanyaríem? No podrien ser més relaxats i tranquils?", ha deixat en ridícul la bancada de ciutadans quan a l'hora de respondre a la pregunta sobre allò que va explicar el jutge Vidal ha afirmat que "no es responia a la realitat" i afegir que les dades a les quals té accés la Generalitat són les "d'ús normal i les fem servir per perseguir el frau, com els 170M€ recaptats l'any passat". Junqueras, a més, s'ha rigut del diputat de Ciutadans sobre aquesta qüestió: "si vol ser el jutge, el fiscal i té decidida la pena, són funcions que no són seves, i això li he de dir. Pot fer veure que s'irrita o s'escandalitza per això, nosaltres fem la feina que ens pertoca però la fem bé. Si te constància d'un delicte denunciï, però si no té raó no la té".

