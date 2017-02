El parlament enterra qualsevol possibilitat de negociar el finançament amb Espanya

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ, DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ. fletxa L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

9 de febrer de 2017, 21.02 h







ALGUNES DE LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS QUE EM FAN ELS LECTORS :





* * * *



JAUME REIX .- Digues-me, Solanes: per què ets tan IMMISERICORDE amb el pobre PPallús del Bejota?





Jo.- Perquè opino, Jaume Reix, que ja-ho-mereix, com el teu propi nom indica. Ja ho mereix, Jaume Reix, perquè essent analfabet i cretí com és, hauria de tenir una mica més de DISCRECIÓ i mirar de fer passar desapercebuda la seva escandalosa estupidesa.





* * * *



