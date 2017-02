Rajoy usa El Mundo per atacar els independentistes

Última actualització Divendres, 10 de febrer de 2017 09:40 h

En un article d'opinió el president del govern espanyol diu que "l'independentisme és contrari a la vida democràtica"

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha fet una crida a la ciutadania a fer front al "desafiament de la nostra unitat i les nostres lleis" protagonitzat "per alguns dirigents de la Generalitat de Catalunya". En un article d'opinió que publica aquest divendres el diari 'El Mundo', Rajoy considera que aquest desafiament és "contrari a la història compartida i la vida democràtica" i subratlla que és oposat a "un món que avança cap a la supressió de fronteres". El president espanyol també planteja els reptes del PP i del seu govern davant el congrés nacional que el Partit Popular fa aquest cap de setmana a Madrid. A més, defineix el PP com la formació política que ha tret Espanya de la crisi i la més preparada per obrir noves "oportunitats pel futur".

