Última actualització Divendres, 10 de febrer de 2017 09:50 h

S'oblida d'altres testimonis amb posicions polítiques que no els fa imparcials

Gerard Sesé @gerardsese - Avui, últim dia del judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pel cas 9N, el Fiscal Emilio Sánchez Ulled, ha esgrimit els seus motius per intentar convèncer el jutge de la culpabilitat dels acusats. Durant el seu discurs, ha desgranat un argument sorprenent: el principi d'immediació, que és el que recomana al jutge ser present als judicis per poder copsar variables fora de l'oratòria dels testimonis com per exemple el llenguatge no verbal.

El principi d'immediació exigeix la relació directa del jutge amb les parts i els elements de prova que ell ha de valorar per formar la seva convicció. Quan hi ha un intermediari, com passa en el procés escrit, la convicció del jutge es forma sota influències de comunicació preparada per un tercer, el que pot traduir-se en augment del marge d'error en l'enteniment.

"En este juicio se ha mostrado la grandeza del principio de immediación". Aquest ha estat un dels motius del Fiscal per convèncer al jutge. Concretament ha dit que "ha sido muy revelador el clima de sonrisas i miradas entre testigos i acusados, etc, etc". En aquest sentit, ha demanat que aquest fet "legítimamente debe ser valorado por el tribunal".

La intenció del Fiscal amb aquest argument és fer creure al jutge que alguns dels testimonis que han fet sentències que exculparien els acusats no són vàlids. D'altra banda, el fiscal no ha esmentat altres testimonis que tindrien una ideologia molt marcada, com la directora de l'institut Dolores Asenjo, candidata a les municipals per Ciuadanos a Hospitalet de Llobregat o l'inspector d'ensenyament, Jesús Rul, partidari d'acabar amb la immersió lingüística a les escoles.