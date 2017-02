El fiscal revela que hauria intentat ridiculitzar Mas si hagués volgut respondre-li preguntes

Última actualització Divendres, 10 de febrer de 2017 10:40 h

Sánchez Ulled diu que hauria qüestionat "què no entenen" de la interlocutòria del TC que suspenia el 9N

El fiscal del judici del 9N ha revelat que hauria intentat ridiculitzar Artur Mas si hagués volgut respondre-li les preguntes durant el primer dia de sessions al TSJC. Durant l’exposició de les seves conclusions, Emilio Sánchez Ulled s’ha mostrat molest amb la decisió dels acusats de rebutjar les seves preguntes –tot i que ha reconegut que estaven en el seu dret– però no s’ha estat d’explicar quina hauria estat la primera pregunta que els hauria fet.

"Hauria preguntat a Mas, Ortega i Rigau: 'Digui'm què no entén de la suspensió del TC"



“La meva primera pregunta hauria estat evident, hauria tret la providència del Tribunal Constitucional, hauria demanat al president [del tribunal] que autoritzés la seva exhibició als acusats i els hauria preguntat: ‘Digui’m vostè si us plau, d’això, què és allò que vostè no entén’. I a partir d’allí, hauríem pogut començar a parlar”, ha afirmat Sánchez Ulled. Una primera pregunta de l’hipotètic interrogatori que es podria haver interpretat com un intent de ridiculització de Mas, qüestionant que entengués una interlocutòria judicial.



Sánchez Ulled envia un dard implícit a Francesc Homs



En aquest sentit, el fiscal tampoc s’ha estat d’enviar un comentari a Francesc Homs sense mencionar-lo dient que “algú m’ha posat de manifest després amb una certa sorna” el fet que ell no fes preguntes a Mas, Ortega i Rigau. Una referència que també es pot referir a la conversa que l’actual diputat del PDeCAT a Madrid i el propi Sánchez Ulled van tenir als passadissos després que el segon no fes cap pregunta a Homs com a testimoni, per sorpresa de molts a la sala del TSJC.

