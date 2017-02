Rajoy estaria treballant per evitar la xiulada a l’himne espanyol a la propera final de Copa

Última actualització Divendres, 10 de febrer de 2017 15:45 h

El digital 'El Español' especula amb que el Rei Felip VI no assisteixi al partit Barça-Alabès

Guifré Jordan @enGuifre – Per quart any consecutiu, el Futbol Club Barcelona ha arribat a la final de la Copa del Rei, cosa que comporta dos maldecaps automàticament: decidir el lloc on se celebra el partit –el Santiago Bernabéu, com cada any, ja s’ha autodescartat– i, sobretot, afrontar la més que probable xiulada a l’himne espanyol quan entri el rei d’Espanya al camp. Aturar el rebuig sorollós de les grades blaugranes sembla, a priori, una quimera per al govern de Rajoy, però l’executiu popular ja ho estaria intentant amb una mesura sense precedents, segons explica El Español.

"Moncloa avaluarà si el Rei ha d'anar al Barça-Alebès en el pitjor moment del procés"



El digital de Pedro J. Ramírez ha especulat amb que el govern de Rajoy podria decidir imposar que el Rei no assisteixi a la final de Copa per motius polítics, cosa que seria inèdita, i, en concret, pel moment tens que viu el procés. El titular de la peça ho deixava clar: “Moncloa avaluarà si el Rei ha d’anar al Barça-Alabès en el pitjor moment del procés”. Amb tot, unes hores més tard, el mitjà ha canviat el titular i la versió actual és més suau: “El Govern, davant el dilema de si el Rei han d’anar a un Barça-Alabès en el pitjor moment del procés”.



La peça no especifica si entre els motius del canvi hi ha hagut una trucada des de la pròpia Moncloa. En qualsevol cas, tampoc explica que la xiulada es podria produir igualment excepte si també eviten fer sonar l'himne, cosa que no està clar com encaixarien els sectors més nacionalistes espanyols.



El govern espanyol preveu que "la situació serà molt semblant a la de 2015"



L’article sí que afirma que fonts de l’executiu popular afirmen estar en alerta perquè “la situació serà molt semblant a la de 2015”. I, tot seguit, especula que el moment polític el 27 de maig de 2017 pot ser més tens que mai, ja que amb tota probabilitat es coneixeran les sentències contra Mas, Ortega i Rigau, i també contra Homs, i s’haurà tancat la investigació sobre la causa oberta contra Carme Forcadell. Així, creu que la CUP pressionarà per avançar el referèndum i que tan aviat com el maig es podria celebrar.



La suspensió del partit si es xiula l'himne, sobre la taula



El Español també recorda la polèmica i les actuacions del Comitè Antiviolència i de la fiscalia arran de la xiulada de 2015, i lamenta que “l’absència d’una llei específica sobre esbroncades o xiulades a l’himne restringeix enormement les alternatives del Govern”. En aquest sentit, recorda que la França de Sarkozy ja va tirar endavant una llei per suspendre qualsevol partit en cas de manca de respecte per La Marsellesa, cosa que va demanar per a l’Estat la dirigent del PP Esperanza Aguirre.

