La divisó interna porta els comuns a no signar un manifest d'esquerres pel referèndum

Última actualització Dissabte, 11 de febrer de 2017 05:00 h

L'Acord d'Esquerres per la República Catalana ha presentat aquest divendres un nou manifest progressista i per la sobirania, que advoca per celebrar un referèndum sobre la independència i arribar a la "ruptura amb el règim del 78" i la construcció de la República Catalana "si així ho vol la ciutadania". A més, el document aposta per exercir "actes de sobirania quan calgui" per poder convocar el referèndum, portar a terme el procés constituent i anar "construint el model de país que el poble vulgui". El manifest demana també que "el dret a decidir inclogui també la seva definició territorial" en apostar per "l'Europa dels pobles", reclamant així que la UE reconegui el dret d'autodeterminació i el reconeixement de les estructures estatals, federals o confederals que els pobles decideixin.

Els que sí que signen

El document compta amb una àmplia majoria de l'espectre de l'esquerra catalana i té el suport d'ERC, la CUP, EUiA, ICV, Procés Constituent, Socialisme Catalunya i Llibertat, MES, Avancem.

Els que no signen

Com ja era d'esperar, el PSC no apareix en la firma del document. Tampoc "reconeixen el text", malgrat haver-hi participat "com a observadors" són Podemos de Catalunya i Barcelona en Comú. Un fet molt estrany tenint en compte que ICV sí que s'ha posicionat a favor.

Els motius dels comuns per refusar el text

En declaracions a directe!cat, el servei de premsa de Barcelona en Comú han dit que només són observadors perquè "no reconeixen el text". Simplement, especifiquen, que hi han intervingut en els debats però que no el fan seu perquè estan "en el nostre procés de debat intern en la nova formació 'Un país en comú' i hi ha diferents posicions al respecte" i per tant, al final, "no ens hem volgut posicionar". En aquest sentit, doncs, des de Barcelona en Comú accepten que el referèndum els segueix dividint i, per tant, no s'hi han pogut mostrar a favor.