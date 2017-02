Les 7 plantofades de Mas al fiscal i a l’Estat en l’últim torn de paraula del judici del 9N

Última actualització Divendres, 10 de febrer de 2017 17:10 h

L'expresident de la Generalitat no ha desaprofitat l'ocasió per carregar contra el fiscal, el govern espanyol i el sistema judicial

Artur Mas ha disposat de l’últim torn de paraula en el judici del 9N aquesta tarda i no l’ha desaprofitat per combatre les conclusions del fiscal per demanar la condemna de l’expresident. En concret, ha posat en dubte la seva feina, ha qüestionat que estigui assegut avui al banc dels acusats realment per desobediència i ha atacat també el govern espanyol, el sistema judicial de l'Estat i tot el judici en conjunt, amb paraules que poden remoure consciències: "Quina pena i quin gran error, quin immens error".

1. Posa en dubte la feina del fiscal



Artur Mas ha començat la intervenció mostrant respecte i destacant la feina del fiscal, de qui ha reconegut que “ha treballat molt” des de “la més profunda de les discrepàncies”. Ara bé, li ha etzibat: “A criteri seu ha treballat molt bé, a criteri meu no”.



2. Diu que són al TSJC per l’èxit del 9N



També ha dit que segons el fiscal, aquest judici que es produeix “única i exclusivament perquè hi ha hagut un govern que va desobeir el TC i que no hi ha cap altra consideració, que tota la resta no existeix”. Per Mas, però, res més lluny de la realitat: “Crec que estem aquí, no per haver desobeït el TC, estem aquí per l’èxit del 9 de novembre de 2014, i perquè aquest èxit no va agradar a determinades instàncies de l’Estat i del govern espanyol, i com que no va agradar i es va considerar un desafiament, ara es vol fer pagar”.



3. Deixa clar que l’Estat espanyol sí que desobeeix



Mas ha etzibat al fiscal, el tribunal, i al conjunt de l’Estat: “Si estiguéssim aquí només per haver desobeït el TC, quants judicis d’aquestes característiques hi hauria d’haver constantment per desobediències manifestes del govern espanyol al Tribunal Constitucional? Un govern que desobeeix sistemàticament les sentències del TC, que porta anys fent-ho, i que desobeeix molt sovint les directives europees, sent un dels governs de tot el conjunt de la UE que més desobeeix aquestes directives”.



4. Respon la pregunta del fiscal que el pretenia ridiculitzar



L’expresident de la Generalitat també ha volgut contestar la pregunta que el fiscal li llançava aquest matí i que el pretenia ridiculitzar, qüestionant què no havia entès de la providència del TC suspenent la consulta. La resposta de Mas ha estat contundent: “No vam entendre una cosa que era evident, i per això vam demanar aclariments”. I ha continuat: “Jo volia saber del Tribunal Constitucional com es donen ordres als voluntaris, perquè si algú sap mínimament el que vol dir el voluntariat, sap que als voluntaris no se’ls donen ordres, com a màxim se’ls poden traslladar recomanacions, que després seguiran o no”.



5. La intenció, plantar cara a un govern espanyol



Mas també ha revelat el sentit original del 9N, segons ell: “En el nostre ànim no hi havia desobeir el TC, era plantar cara davant d’un govern espanyol que ens estava impedint participar de manera democràtica, cívica i sense conseqüències legals”. A més, ha acusat el govern espanyol d’“abús de poder” i de “forçar la situació”.



6. L’advertència que pretén remoure consciències: “Quin immens error”



Mas ha lloat la jornada participativa pel civisme i les ganes de la gent de dir-hi la seva i ha exclamat: “Volen convertir en delicte un acte pel qual ens hauríem de sentir orgullosos”. El president del PDeCAT, tot seguit, ha intentat remoure consciències: “Quina pena i quin gran error, quin immens error”.



7. Mas es permet qüestionar la fiscalia general de l’Estat



El principal acusat pel 9N s’ha mostrat “preocupat” per les paraules del representant del ministeri públic, que aquest matí ha dit que el fiscal general de l’Estat li va demanar ser imparcial i just en aquest judici. Segons Mas, això ja s’hauria de pressuposar sense haver-ho de dir. Alhora, ha expressat que en els últims anys, “a mi se m'ha calumniat, difamat i organitzat guerra bruta contra mi” i “mai cap fiscal, va sortir en defensa meva quan era president de la Generalitat”.

