[Vídeo] Inculquen a nens i nenes el culte a la líder Colau a les Festes de Sta. Eulàlia de Barcelona

El vídeo, penjat per l'usuari Spin Enfurismat, ha rebut molts comentaris a les xarxes, com de Pilar Rahola que ha dit "Al·lucinant" o Toni Soler que ha fet el següent comentari: "només falta que li diguin Fada :)"

Un ambient festiu, una plaça plena de nens, comencen les Festes de Santa Eulàlia a Barcelona. L'animadora es dirigeix al tot el públic format per infants d'entre 5 a 10 anys. Tal com es veu al vídeo, l'animadora comença a demanar als nens i nenes que demanin la presència de l'Ada Colau: "s'ha de dir Ada Colau, perquè d'Ades n'hi ha moltes. D'Ada Colau només n'hi ha una". Després d'aquesta reflexió, els anima a cridar ben fort "Ada Colau vine!". La noia conta fins a tres i tots els allà presents s'esgargamellen amb el nom de l'alcaldessa.

