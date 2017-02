Una nova sentència demostra la parcialitat de la justícia quan hi ha la independència pel mig

L'entitat apunta que el jutge Peral Fontova ha sentenciat en altres contenciosos presentats per l'Advocacia de l'Estat espanyol contra el pagament de quotes de l'AMI (els casos del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i els ajuntaments de la Sènia i la Nou de Gaià) "en contra del criteri" de 13 jutges diferents d'altres Contenciosos Administratius de Barcelona i Girona. Com al cas de Reus, l'AMI ha presentat recurs al TSJC en contra d'aquestes tres sentències.

El jutge Guillermo Peral Fontova ha donat la raó a Societat Civil Catalana i als quatre regidors de Ciutadans a l'Ajuntament de Reus i en la sentència, el magistrat considera que no es pot considerar que la independència de Catalunya entri dins de les competències de cap entitat municipal o supramunicipal. Pérez Fontova esgrimeix que, com a part essencial de l'Estat, les entitats municipals estan subjectes en primer lloc a la Constitució, i aquí cita l'article II, que estableix la indissolubilitat d'Espanya.

Des de l'AMI no s'entén que un jutge d'un Contenciós Administratiu sentenciï que la defensa de la independència de Catalunya és "inconstitucional" ni que qüestioni la legalitat de l'entitat "sense tenir-ne cap competència".

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) recorrerà la sentència "política" que anul·la l'adhesió de Reus a l'entitat sobiranista, segons ha pogut saber l'ACN. En concret es presentarà un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'escrit del jutge del Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona Guillermo Peral Fontova, que dóna la raó a l'entitat Societat Civil Catalana i als quatre regidors de C's a l'Ajuntament de Reus contra l'acord de ple on s'aprovava l'adhesió. Els serveis jurídics de l'AMI han considerat que es tracta d'una sentència "absolutament política, sense cap raonament jurídic".

