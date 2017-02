[Vídeo] El Canadà esbroncarà Espanya pel judici a Mas i demanarà que deixi votar als catalans

Nosaltres som el somni Republica Catalana Republica Catalana

11 de febrer de 2017, 15.03 h







PEPEROS AL TALEGO









Correa, Crespo i el Bigotes, condemnats a 13 anys de presso per la trama

Gurtel, son els primers d'una llista de 18 persones.

i aixo no ho diu el govern del Canada, hi diu el jutge que els fotra al talego.

Els quatre gats unionistes qye tenim, estan cagats

Molt bup bup bup bup bup,pero saben que la "INDEPENDENCIA" es imparable.







ESPATRAÑÑÑA = TITANIC 2017









