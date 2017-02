Colau torna a permetre la violació d'un dels símbols independentistes de la ciutat

Tal com informa Catalunya Lliure , Molts usuaris han denunciat a les xarxes socials, aportant-hi fotos, el sacrilegi perpetrat per l'Ajuntament de Barcelona gestionat per Ada Colau després que s'hagi permès que al Fossar de les Moreres s'hi faci una "performance artística" de poc bon gust. La plaça compta amb un memorial de guerra pels morts que hi va haver en el Setge de Barcelona (1713-1714), en el marc de la Guerra de Successió Espanyola. El motiu pel qual hi ha el memorial de guerra és que aquest indret era un dels dos històrics cementiris adjacents a la basílica de Santa Maria del Mar, i que durant el setge esdevingué fossa comuna on foren soterrats molts dels defensors de la ciutat.