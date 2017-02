Una tupinada al Congrés del PP provoca dues dimissions

Dos càrrecs del PP de Castella-La Manxa –Rogelio Pardo i Pedro Garcia Hidalgo- han presentat la seva dimissió aquest dissabte com a membres del Comitè Executiu Regional del PP de Castella-La Manxa després de denunciar una suposada tupinada en la votació de l’esmena sobre acumulació de càrrecs que va quedar rebutjada aquest divendres al XVIII Congrés del PP, fet que va permetre que Maria Dolores de Cospedal pugui mantenir el càrrec de vicepresidenta del partit, ministra, diputada i presidenta del PP de Castella-La Manxa. L’esmena va quedar rebutjada per només 25 bots de diferència, 303 vots a favor i 328 en contra, fet que denota la contestació interna a De Cospedal. Segons Pardo “els afiliats del PP es mereixen tenir uns dirigents que respectin la sobirania i la voluntat de les bases, i maquillar els resultats atempta contra els pilars fonamentals del partit”.

Xiulets, crits de "tongo, tongo" i altres queixes són les que s'han produït avui al matí a congrés del PP que es preveia molt més plàcit del que ha acabat sent. Militants han denunciat una tupianada i, fins i tot, s'han produït dues dimisions durant després de presumptes irregularitats en el recompte de la votació sobre De Cospedal, que s'ha fet a mà alçada. Alguns militants han acusat a la direcció de “maquillar” el resultat de la votació.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal