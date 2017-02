La socialdemocràcia independentista s'erigeix de la mà de Junqueras i Castellà

Última actualització Diumenge, 12 de febrer de 2017 05:00 h

El portaveu de Demòcrates de Catalunya i el vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras han fet un acte conjunt a favor de la República

ACN Barcelona .- El vicepresident del Govern i líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha reivindicat una Catalunya independent amb voluntat d’acollida i l’ha contraposat a una Espanya que “menysté la diversitat i la diferència, la importància de l’ensenyament o el valor del creixement econòmic com a element substancial per poder finançar unes polítiques socials ambicioses”. “Aquest menyspreu ens el demostren cada dia amb les seves decisions”, ha puntualitzat Junqueras, en un acte conjunt aquest dissabte amb Demòcrates de Catalunya – liderada per Antoni Castellà i l’expresidenta del Parlament Núria de Gispert- a favor de la futura República catalana. De fet, el vicepresident del Govern ha volgut posar d’exemple l’Agència Tributària de Catalunya com un element cabdal per “lluitar contra el frau i construir així una societat més neta, transparent i justa”. Per la seva banda, Castellà s’ha adreçat a Podem i els ha recordat que Catalunya no esperarà ni farà més “renúncies”: “Ja no tenim temps per salvar Espanya, ara ens toca salvar-nos a nosaltres”.

El portaveu de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, i el vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras © ACN

Etiquetes Castellà, Democràtes, ERC, Junqueras

El portaveu de Demòcrates de Catalunya ha volgut posar de relleu la bona sintonia entre la seva formació i ERC –“som hereus de 1931”, ha precisat- però ha volgut descartar qualsevol tipus de “tacticisme polític”. “És massa important el moment del país en què vivim per pensar en tàctica política”, ha reflexionat en veu alta Castellà. “L’única aliança que estem mirant és aquella amb la gent que insubornablement no s’aturarà fins a aconseguir la independència”, ha insistit. El portaveu de Demòcrates ha sentenciat que l’objectiu ara és el referèndum vinculant i que, si guanya el sí, “aleshores s’exercirà la desobediència política i civil”. “Deixarem de regir-nos pel marc legal espanyol i obeirem el marc legal català. Ho hem de dir sense complexes i us ho confirma algú d’ordre”, ha afegit amb ironia Castellà. “Ara ja no ens aturaran”, ha manifestat amb contundència el portaveu de Demòcrates de Catalunya.

“El referèndum es farà perquè és el compromís del Govern, amb el suport del Parlament, i Espanya no pot fer absolutament res per frenar-lo”, ha afirmat Castellà. “L’únic que pot fer l’Estat és tolerar-lo ja que aturar-lo per la força en ple segle XXI posaria en risc la seva pertinença a la UE”, ha continuat el portaveu polític de Demòcrates de Catalunya, que ha finalitzat opinant sobre el judici a Mas, Ortega i Rigau pel 9-N. “Amb el judici d’aquesta setmana es demostra que aquella transició modèlica no va ser més que un pacte entre diferents oligarquies per mantenir l’status quo. Allò de l’atado y bien atado no va fracassar tant”, ha criticat Castellà. “Cal que sàpiguen que hem dit prou. I que per molt que inhabilitin Mas i el seu Govern per posar les urnes, el poble de Catalunya els habilitarà per construir la futura República catalana”, ha conclòs el portaveu de Demòcrates.

“El millor dels nostres discursos són els nostres fets”

El president d’ERC i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha estat l’encarregat de recollir el guant i ha optat per defensar la vocació europeista del moviment sobiranista. “Som independentistes només respecte al regne d’Espanya però respecte a Europa som uns federalistes convençuts”, ha recalcat Junqueras. “Defensem unes institucions europees comunes més fortes i unes polítiques més cohesionades”, ha demanat el president d’ERC, que ha tornat a reclamar la “necessitat urgent” d’independència de Catalunya per poder aplicar unes polítiques públiques que millorin el benestar dels ciutadans en aspectes com l’educació o la salut. “Si alguna cosa ens caracteritza als independentistes és la pressa per deixar de ser-ho. El millor dels nostres discursos són els nostres fets”, ha valorat Junqueras.

L’acte conjunt d’ERC i Demòcrates de Catalunya s’ha celebrat al Centre Cívic Urgell de Barcelona i ha consistit en una xerrada sobre els avenços aconseguits a Catalunya durant la República de 1931. Moderat per Clàudia Pujol, directora de Sàpiens, han intervingut els historiadors Xavier Díez i Gemma Dòmenech i l’escriptora Betsabé Garcia.

