Fedor Barna Barna

11 de febrer de 2017, 19.32 h

Aquesta tia, la Colau, està boja.



Si vol ser unionista tal com es veu que és doncs que ho sigui, però que s'enfoti de Catalunya, tal com va fer al Born amb l'estàtua de l'Assassí i ara fent mofa dels heroics morts per Catalunya és molt per pensar malament de la seva salut mental, ja que fer aquestes animalades una batllessa de Barcelona és que només pot ser una tarada mental.