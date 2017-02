Dante Fachín, espantat per si no guanya Iglesias

Última actualització Dissabte, 11 de febrer de 2017 18:40 h

Aposta per una aliança d'Iglesias amb els anticapitalistes per vèncer a Vistalegre II

Les declaracions d'Íñigo Errejón sobre el procés català i el dret a decidir, sovint, eren molt més atrevides i progressistes que les mateixes de Podemos a Catalunya o de Xavier Domènech i Ada Colau. És per això que no ha sorprès el discurs del líder de la formació lila a Catalunya, Albano Dante Fachin, que ha defensat Pablo Iglesias i li ha donat algunes indicacions per poder guanyar a Errejón al congrés de Vistalegre II d'avui.

ACN Madrid .- El secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha apostat aquest dissabte, des del Palau de Vistalegre, perquè l'actual líder de Podem, Pablo Iglesias, pugui "tirar endavant el seu projecte" establint una aliança amb els anticapitalistes de Miguel Urbán i Teresa Rodríguez. I és que les votacions de Vistalegre II podrien donar un escenari amb Iglesias com a secretari general però amb un Consell Cituadà Estatal –la direcció- sense majoria per la força que poden agafar els candidats d'Íñigo Errejón. Si això passa, però, Fachin creu que els anticapitalistes seran el soci que permetran a Iglesias desenvolupar els seus plans al marge dels d'Errejón. D'altra banda, tant Fachin com la que va ser la seva competidora per la secretaria general de Podem Catalunya i membre de l'equip d'Errejón a Vistalegre II, Jéssica Albiach, creuen que guanyi el projecte que guanyi al congrés, ningú posarà en dubte el paper del partit Catalunya i la seva estratègia per construir la nova formació dels 'comuns'.

