[Vídeo] Jordi Évole aprofita el concert pels refugiats per fer demagògia espanyolista

Parla de "Catalunya i la resta d'Espanya" i afirma "que no és un problema de competències" no acollir refugiats

Indignació de molts catalans després que Jordi Évole aprofités ahir un esdeveniment solidari i transversal per a conscienciar i recaptar fons per fer front al drama dels refugiats a Europa per a fer demagògia espanyolista. El fragment del discurs més polèmic, que no es pot trobar ni al web de Tv3 ni al canal de vídeos de YouTube de la cadena catalana, Èvole carrega contra els polítics catalans i els diu que no es refugiïn en un problema de competències.

Jordi Évole va carregar contra els polítics catalans ahir al concert pels refugiats. "No hi hauria d'haver llotja en un concert com aquest" començava el discurs polèmic. "Els que aplaudiu des de la llotja també aplaudiu el que neix de la vostra incapacitat política per resoldre aquest problema". Després excusa alguns polítics que "treballen molt" pels refugiats (segurament referència a Ada Colau) i després carrega fort "alguns de vosaltres us refugieu i dieu que és un problema de competències però és un problema d'incompetències".

A més, Évole també va parlar de "Catalunya i la resta d'Espanya" i va dir que "s'han de superar les fronteres de les Nacions" (i no d'estats) i "s'havia de convertir en l'Europa dels pobles" i va carregar contra l'independentisme: "la solidaritat no hi entren de banderes".

Excuses de mal pagador

Jordi Èvole ha volgut sortir del pas amb un tuit davant la llau de crítiques rebudes amb una excusa de mal pagador:

Aquí, el text íntegre del que vaig dir ahir al St Jordi. "No és NOMÉS un problema de competències". Important el NOMÉS, que alguns obliden. https://t.co/DcaJXhSVjI — Jordi Évole (@jordievole) 12 de febrer de 2017

Jordi Èvole aprofita el concert pels refugiats per fer demagògia espanyolista https://t.co/36EQ4fLSql pic.twitter.com/cqIrcQrem2 — directe!cat (@directe) 12 de febrer de 2017

