Lluís Llach fa miques la demagògia de Jordi Évole amb 4 tuits

Habla @jordievole . Según él q aquí haya un gobierno pidiendo acoger y otro q se lo impide no es un problema d competencias. #volemacollir

Hi ha governs inactius davant la situació de les persones refugiades. Però aqui, #govern , ajuntaments i entitats treballem, acollim i seguim

2/ no va d competencies ? L asil només el poden donar els estats @jordievole per això volem ser estat. #volemacollir #marenostrum

1/Estem al palau sant Jordi perque el @govern volem acollir !Per això,pla català de refugi. @jordievole fes de voluntari per ser mentor.

4/des de l'estima @jordievole ,t'ofereixo una frase més ajustada. SI NO VOLS INCOMPETÈNCIA, GUANYA'T LA INDEPENDÈNCIA . Salut, sort i feina.

3/Ahir, @jordievole ,feres una frase enginyosa, tan aplaudida com fallida pq la Generalitat,45 municips i els + d 1200 mentors no la mereixien

2/estem preparats per acollir + de 1200 persones, amb 745 pisos i 450 equipaments residencials i l'estat ho impedeix. @jordievole .

Admirat @jordievole , a Cat. , per l"esforç de la Generalitat, Ajuntamens,Entitats i sobretot de la gent, ja fa setmanas que podem acollir.

