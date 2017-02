Albiol diu que el Govern pateix esquizofrènia

Última actualització Diumenge, 12 de febrer de 2017 12:45 h

“El que desitjo és que la Generalitat, Junqueras i Puigdemont se centrin d’una vegada i aclareixin que és el que volen”

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



ACN Madrid .- El líder del PPC, Xavier Garcia Albiol, considera que la carta que el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va enviar a Cristóbal Montoro per negociar el nou sistema de finançament de forma bilateral denota una certa “esquizofrènia” per part del govern de la Generalitat. “És una mica contradictori voler que es parli de finançament i en canvi no presentar-se a la comissió específica que s’ha creat per parlar de finançament amb totes les comunitats autònomes”, ha dit Albiol a les portes del XVIII congrés del PP. Ha emplaçat novament la Generalitat a “seure a la taula” amb el govern espanyol per “parlar dels problemes i necessitats reals que té Catalunya”.

Preguntat per la carta de Junqueras, Albiol ha apuntat que a ell li sembla una mostra “d’esquizofrènia” perquè implica “dir una cosa i fer la contrària”. “Jo el que desitjo és que la Generalitat, Junqueras i Puigdemont se centrin d’una vegada i aclareixin que és el que volen”, ha sentenciat, perquè “el que està clar que volen els catalans és que seguin a la taula i intentin parlar dels problemes reals, i que no es posin en més merders i més embolics”.

El líder del PPC també ha criticat l’actitud de la Generalitat respecte al govern espanyol. “La recepta és molt senzilla, és que la Generalitat tingui la voluntat de seure a la taula a parlar dels problemes i necessitats reals que té Catalunya”.

“A nosaltres el que ens sembla sorprenent que el president de la Generalitat condicioni qualsevol tipus d’acord en matèria de sanitat i polítiques socials al fet que es pugui acceptar per part del govern d’Espanya un referèndum impossible”. “A mi em sembla que això és un acte d’irresponsabilitat i que Rajoy avançarà en aquesta direcció de voler seure a parlar però no amb projectes impossibles que no es poden dur a terme”, ha sentenciat.

Albiol també ha fet una valoració “molt positiva” del XVIII congrés en clau dels populars catalans. “El nostre objectiu era mantenir el nombre de representants als òrgans de direcció i l’hem augmentat, fet positiu que posa en evidència que el PP comptra amb el PPC i que hi ha sensibilitat respecte el que està passant a Catalunya”, fet que “encara ens fa treballar amb més força”.

Notícies relacionades