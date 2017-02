Rajoy compara la independència amb l'amputació d'una extremitat

Última actualització Diumenge, 12 de febrer de 2017 13:30 h

Per sort, el president del govern espanyol no ha especificat quina part del cos representaria Catalunya

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN Madrid .- El president del PP, Mariano Rajoy, ha tancat aquest diumenge el XVIII congrés del PP amb una dura crítica als partits independentistes catalans i una advertència als “independentistes de bona fe” que han estat “enganyats” pel sobiranisme: “Un procés de secessió no és una oda agradable feta per un amable jardiner, sinó una amputació terrible i dolorosa que no hi ha cirurgià que pugui salvar”. El líder del PP ha insistit que no permetrà el referèndum ni “comerciarà” sobre un procés que “passa per sobre de la Constitució, condueix a la fractura d’Espanya i a la liquidació de la sobirania nacional”. “Ningú ens pot demanar que siguem còmplices d’aquesta arbitrarietat, i no ho farem”, ha sentenciat abans d’assegurar que el procés independentista és “un disbarat”.

Rajoy, que ha dedicat a Catalunya quinze minuts del seu discurs de poc més d’una hora, ha advertit que el que es planteja a Catalunya “no és un mer debat sobre el model d’Estat ni la seva articulació territorial”, sinó “una altra cosa”, que és “l’eliminació de la sobirania nacional” i del “dret que tenen tots els espanyols a decidir el que volen que sigui el seu país”.

Segons el líder del PP, els independentistes pretenen “saltar-se la llei a la torera”, i trepitjar “els drets dels espanyols”, començant pel “dret a decidir de tots els espanyols sobre el que volem que sigui Espanya”. “Ningú pot privar cap espanyol del dret a decidir sobre aquest futur, ni el govern, ni el parlament” perquè “així ho diu la Constitució”, ha sentenciat.

En aquest marc, ha advertit que el seu govern no negociarà sobre el compliment de la Constitució. “No es pot discutir sobre quines lleis es poden complir o incomplir o quines parts de la mateixa es pot desobeir ni en com els posem d’acord per incomplir la llei”, ha dit, perquè “això és l’ABC de la democràcia i ho entén tothom”.

Rajoy també s’ha mostrat contrari a una reforma de la Constitució per fer possible el referèndum. “La constitució es pot canviar, però només si ho decideixen tots els espanyols” i “jo no ho recomano” perquè “junts estem millor que separats i som millors”.

“No admetrem la celebració d’un referèndum”

Rajoy ha reblat el seu discurs assegurant que malgrat aquesta voluntat de “diàleg” el seu govern no acceptarà “imposicions, monòlegs, contractes d’adhesió ni esquivar la llei”. “No admetrem la celebració d’un referèndum que prohibeix la Constitució, busca la independència de Catalunya i la ruptura d’Espanya”, ha dit.

Missatge als independentistes “de bona fe”

També s’ha volgut adreçar a “la immensa majoria de catalans que se senten espanyols” i als independentistes “de bona fe” que “han estat enganyats” i als que “s’ha ofert com a possible el que no és”, als que se’ls ha “situat la independència com a remei dels seus mals” i se’ls “ha ocultat les conseqüències polítiques i socials de la independència”.

La secessió és “una amputació terrible”

“Estic parlant seriosament de la sortida de la zona euro, de la UE, del mercat únic, de la impossibilitat de sostenir els serveis públics o les prestacions socials per citar només alguns dels enormes perjudicis que aquesta ruptura suposaria”, perquè “un procés de secessió no és una oda agradable fe

Notícies relacionades