Podemos, Pablo Iglesias líder absolut després de Vistalegre II

Última actualització Diumenge, 12 de febrer de 2017 16:10 h

L'opció més "simpàtica" per al procés, la d'Errejón, perd estrepitosament

El reelegit secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha volgut llençar un únic missatge en el seu discurs després de conèixer el resultat de la votació de l'assemblea de Vistalegre II. En un discurs que ha tornat a cloure amb 'L'Estaca' de Lluís Llach sonant, Iglesias ha promès al partit "unitat i humilitat fins a la victòria". Entre aplaudiments i elogis dels assistents, el líder de Podem ha assegurat que aquest és "el mandat que té el secretari general i el Consell Ciutadà" i que "s'acomplirà". A més, Iglesias ha considerat que, amb el resultat de les votacions de la cúpula i dels documents, Vistalegre II deixa un Podem "més coral, unitari, més fratern, més femení, més fort i madur per ser instrument de les majories socials". El líder del partit ha fet aquestes declaracions a l'escenari, amb els membres de la nova direcció darrere, entre els que hi havia un Íñigo Errejón visiblement trist.

El fins ara secretari Polític i número dos de Podem, Íñigo Errejón, ha comparegut després de ser derrotat pel secretari general, Pablo Iglesias, i el seu equip tant en la votació dels documents estratègics com en la dels membres del Consell Ciutadà Estatal. Tot i estar visiblement seriós i amb semblant trist, Errejón ha assegurat estar "satisfet" de la seva feina i del resultat final de l'assemblea de Vistalegre II. En aquest sentit, ha apel·lat a la "pluralitat" i ha assegurat que espera que la nova direcció de Podem incorpori aquest principi a l'hora de repartir les noves responsabilitats. Així, ell s'ha posat a disposició d'Iglesias per ocupar el lloc a la cúpula que consideri més oportú, tot demanant "responsabilitat" a l'equip del secretari general perquè no faci purgues internes i mantingui l'equilibri. Per la seva part, la mà dreta d'Iglesias, Irene Montero, ha garantit, després de l'assemblea, que Errejón "continuarà tenint un paper fonamental" en la nova cúpula".



El líder d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Xavier Domènech, s'ha reunit aquest diumenge al migdia amb el reelegit secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i amb el que ha estat el seu rival polític intern, Íñigo Errejón, en cantar-se l'assemblea de Vistalegre II. Domènech, que ha acudit al congrés de Podem com a convidat, ha explicat després de trobar-se amb ells que els ha vist "a tots dos molt tranquils" i satisfets amb la feina feta. Amb tot, el líder d'En Comú Podem creu que el resultat de Vistalegre "és clar" i que "la proposta del Pablo Iglesias surt clarament reforçada". "S'acaba un cicle de debat i ara comença una nova fase en la que Podem pot parlar cap enfora de manera més clara. Això és positiu", ha valorat en declaracions als mitjans catalans presents a l'assemblea.