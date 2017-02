Romeva, a la revista belga ‘Knack’: “Espanya ha deixat de ser un estat de dret, no existeix separació de poders”

Última actualització Diumenge, 12 de febrer de 2017 16:10 h

El conseller d’Afers Exteriors reitera que el referèndum es farà i afirma taxatiu que “la independència és la nostra única sortida”

ACN Barcelona .- El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha carregat durament contra la postura de l’Estat respecte al procés català concretada amb la batalla judicial dels darrers mesos. “Fa temps que Espanya ha deixat ser un estat de dret. El govern espanyol utilitza els tribunals per fer política, i no existeix separació de poders”, ha sentenciat Romeva en una entrevista publicada a la revista belga ‘Knack’. El conseller d’Afers Exteriors ha posat d’exemple la demanda contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el judici contra Mas, Ortega i Rigau pel 9-N o els més de 400 processos judicials en marxa contra polítics catalans. “Es demanda gent per haver penjat la bandera: aquest és el nivell de la democràcia a Espanya”, ha recriminat Romeva. Paral·lelament, en l’entrevista conseller d’Afers Exteriors reitera que el referèndum es farà i considera amb rotunditat que “la independència és la nostra única sortida”.

“L’any 2010 Espanya va rebutjar qualsevol possibilitat d’autonomia bloquejant l'Estatut de Catalunya”, ha recordat Romeva. “Si el govern espanyol té alguna proposta amb què creu que pot convèncer la població catalana, la poden plantejar. Ja veurem què passa”, ha obert la porta el conseller d’Afers Exteriors. “No hi ha res impossible, per descomptat, però no crec que arribi cap proposta d'aquestes característiques”, ha reflexionat en veu alta Romeva, que seguidament ha afegit: “Catalunya és una regió dinàmica amb el potencial de generar molt de benestar, però Madrid no ho permet, simplement. I això és extremament frustrant”. Sobre el resultat d’un hipotètic referèndum i l’acceptació del resultat per part de l’Estat, el conseller d’Afers Exteriors s’ha mostrat taxatiu: “Si una majoria vota que sí, Catalunya tindrà el mandat de formar un estat independent i posarem en marxa els procediments necessaris”, ha recalcat.

“Ho tirarem endavant, encara que Espanya es negui a col·laborar”, ha insistit el conseller d’Afers Exteriors, que ha tallat de soca-rel qualsevol opció d’ús de la violència per part de l’Estat. “No, no em puc imaginar una reacció d’aquestes característiques. Els altres països europeus condemnarien Espanya severament si davant la democràcia s’utilitza la violència”, ha sentenciat Romeva, que ha recordat que el moviment independentista català és de “naturalesa pacifista”. “Els darrers anys hem viscut diverses manifestacions amb milions de participants sense ni un sol incident. Això és un èxit únic”, ha conclòs el conseller d’Afers Exteriors a ‘Knack’, revista belga setmanal amb una tirada d’uns 120.000 exemplars i que tracta sobretot temes polítics i econòmics.

