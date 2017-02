Última actualització Dilluns, 13 de febrer de 2017 05:00 h

Es van reunir de manera "bilateral" per parlar de diners

Tal com ha informat l'agència EFE i ha confirmat el Diari Ara, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el primer tinent d'alcalde i regidor de cultura de l'ajuntament de Barcelona, l'imputat Jaume Collboni, es van reunir de manera discreta per a mantenir una conversa "cordial" i "bilateral". D'aquesta manera, el govern d'Espanya demostra preferir dur a terme l'operació diàleg amb un imputat que amb el govern de la Generalitat.

El socialista Jaume Collboni va avançar a principis d'aquest mes que l'Ajuntament de Barcelona pretén recuperar els acords amb l'Estat sobre la capitalitat cultural de Barcelona i que aquest reconeixement es tradueixi en suport econòmic. Segons sembla, la seva petició no va tardar a ser una realitat i el govern espanyol, de la mà de la vicepresidenta, li va concedir una trobada "bilateral". La trobada es va produir quan Soraya Sáenz de Santamaría va visitar les obres del tren llançadora que ha d'arribar a la T1 de l'aeroport del Prat.

La trobada entre els dos polítics, discreta i que no ha transcendit fins ara, es va parlar de les relacions bilaterals entre el consistori barceloní i l'Estat.

Collboni fa el salt a Colau

El govern espanyol vol continuar tirant endavant 'l'operació diàleg' amb Catalunya i preveu mantenir trobades amb institucions catalanes, com ara ajuntaments, però també el teixit empresarial del país. El que crida l'atenció, però, és que qui representés el consistori municipal no fos la mateixa alcaldessa sinó el primer tinent d'alcalde.



La deriva del PSC en augment: Nuria Marin, número dos dels socialistes diu que els ajuntaments socialistes no col·laboraran en cap cas en un referèndum il·legal

