El PSC esquitxat per tot tipus d’irregularitats al Consell Comarcal del Barcelonès

Última actualització Dilluns, 13 de febrer de 2017 05:50 h

Segons publica el digital econòmic @meseconomia, un contundent informe de la Sindicatura de Comptes alerta de diverses irregularitats en la gestió pública del CCB i les seves empreses públiques

El Consell Comarcal del Barcelonès, acusat de tot tipus d’irregularitats en la seva gestió (1) segons explica en exclusiva el @meseconomia . El document, qüestiona el funcionament del Consell Comarcal de Barcelona (CCB) i diversos organismes vinculats a aquesta administració entre els exercicis 2005 i 2011. Durant l’etapa analitzada, la presidència de l’ens comarcal va recaure en els socialistes Joan Carles Mas Bassa (2003-2011) i Jesús Maria Canga (2011).

El consell comarcal no va convocar cap concurs públic per les places de secretari, interventor i tresorer, claus per regular el funcionament de qualsevol administració pública.S’hauria d’haver demanat al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat que es proporcionés una persona per cobrir aquesta plaça d’acord amb la normativa, i apunta que els nomenaments “suposaven una manca de control intern, ja que confluïen en una mateixa persona els llocs de treball de la Gerència i la Tresoreria”.Diversos concursos públics valoressin criteris que “no s’ajusten ni a les directives comunitàries ni a les lleis de contractes”, o la falta claredat en les puntuacions d’aquests tràmits.Una factura a la Zona Franca d’1,05 milions d’euros, en concepte de preu d’adquisició parcial del dret de superfície d’una parcel·la de l’àrea, no està comptabilitzada ni cobrada.Venda directa al Grup Immobiliari Castor de diverses parcel·les de la ronda de Sant Ramon de Penyafort, al barri de La Mina, a Sant Adrià del Besòs, per una quantitat superior als 3 milions d’euros el 2010.En aquest enllaç les Conclusions de la Sindicatura de Comptes