La fiscalia, després de linxar el 9N durant el judici, ara es vesteix de víctima

Última actualització Dilluns, 13 de febrer de 2017 09:30 h

El ministeri públic emet un comunicat denunciant haver rebut "persecució i insults"

La Fiscalia General de l’Estat ha mostrat preocupació perquè la justícia espanyola suposadament està rebent pressions. I no ho ha dit per denunciar cap acció subterrània del govern Rajoy, ni per la cèlebre frase de Jorge Fernández Díaz en converses amb l’excap de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso: “La fiscalía te lo afina”. Al contrari, la institució ha emès el comunicat denunciant pressions aquest matí després de la manifestació del 6F i del judici del 9N, on la institució va linxar la consulta del 9N durant tota la setmana passada al TSJC.

"Persecució i insults" a la fiscalia?



A més, ha rebutjat “la persecució i els insults” que la pròpia fiscalia suposadament ha rebut en motiu del judici contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. A més, el ministeri públic diu que “reafirma el compromís dels fiscals amb aquest compliment de la legalitat davant d’aquells que, seguint la irracional aventura de la falta de respecte a l’Estat de Dret, intenten imposar-se, mitjançant la violència i l’insult, a aquells que posen la seva dedicació al servei de la llibertat de tots els ciutadans”.



L'episodi de dijous



El text també destaca un presumpte episodi concret de pressions dijous passat després de la sessió al TSJC per part d’“un grup de radicals concentrats a les portes del Palau de Justícia després de la finalització de la penúltima sessió del judici contra l’expresident Mas i dues conselleres del seu govern”.

