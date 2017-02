[Vídeo] Bassa: “Per què Évole no va agafar immigrants amb una barca i els va portar cap aquí?”

Última actualització Dilluns, 13 de febrer de 2017 11:10 h

La consellera torna a respondre al periodista recordant que Catalunya no té competències d'asil, només d'acollida

8 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Dolors Bassa ha tornat a respondre les paraules de Jordi Évole durant el seu discurs al Palau Sant Jordi dissabte passat. En una entrevista al programa Els Matins de TV3, la consellera d’Afers Socials ha dit que li va molestar les acusacions “que no estem treballant i que ens refugiem en un tema de competències”. Bassa ha recordat que “nosaltres no podem fer les polítiques d’asil, perquè són polítiques d’estat”. I ho ha reblat: “Ell va anar allà i els va filmar [reportatge ‘Astral’, a La Sexta], no va pas agafar una gran barca i els va portar cap aquí. Per què? Perquè no tenia competències”. Les paraules de Bassa es poden recuperar en aquest vídeo (m.7:30) .

Bassa rebutja que se l'acusi d'"incompetència" en polítiques d'acollida



La titular d’Afers Socials ha explicat que la Generalitat només té competències en polítiques d’acollida, i en aquest sentit rebutja les “incompetències” que denunciava el periodista, perquè “hem fet el màxim que podíem”. Sobre el manifest de ‘Casa Nostra, Casa Vostra’, que també retreu al govern Puigdemont el màxim que estigui a les seves mans, Bassa ha dit: “El manifest és del mes passat, teníem a punt el programa d’acollida per a refugiats”. Un programa, ha dit, que ja s’ha presentat i que és pioner a Europa.



"Si fóssim Estat, la quota de refugiats, i més, serien aquí"



Bassa ha reiterat que Catalunya només té poder sobre l’acollida i no pot signar papers d’asil. Segons ella, si el govern portés refugiats al Principat, arribarien sense papers i els arriscaria a acabar en un Centre d’Internament d’Estrangers: “Per això estem reivindicar ser Estat; si fóssim Estat, us puc ben assegurar que la quota que ens tocaria de refugiats, i més, serien aquí”. Amb tot, la membre de l’executiu català ha dit que no cal dividir la gent i ha instat tothom a participar de la manifestació d’aquest dissabte a la tarda.

Notícies relacionades