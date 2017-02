Lluís Llach dóna un exemple de compromís de la Generalitat amb els refugiats

Última actualització Dilluns, 13 de febrer de 2017 12:15 h

El diputat i cantautor rebutja les acusacions d'incompetència de Jordi Évole

Lluís Llach no s’ha estat de tornar a fer referència a les paraules de Jordi Évole durant el discurs d’aquest dissabte en el concert pels refugiats. El diputat de Junts pel Sí ja va respondre ahir al periodista amb diverses piulades a Twitter, i avui ho ha tornat a fer a Catalunya Ràdio rebutjant de manera implícita les acusacions d’incompetència del conductor de Salvados: “Jo recordo la Dolors Bassa, amb llàgrimes als ulls, dient-me ‘ja en tenim 700, ja en tenim 900, ja en tenim 1.250 [places preparades per acollir]’, i a en Romeva, i l’Oriol Amorós, que són una gent que hi van en aquest sentit... Quan ells aconsegueixen tenir 1.250 pisos ja, amb els mentors, amb els pisos, les residències, etc., que els diguin... Jo no vaig poder petar [en referència als 'tweets' rebatent Évole que va fer”.

Llach i Bassa recorden que van pagar entrada i que se'ls va ubicar a la llotja "per seguretat"



A més, de la mateixa manera que ha fet Dolors Bassa aquest matí, Llach ha recordat que tots els diputats i consellers presents al concert, van demanar pagar entrada, i que van ser col·locats a la llotja per l’organització. “Per temes de seguretat”, ha aclarit la titular d’Afers Socials. Unes paraules també dedicades a la referència a la llotja del concert que el periodista va fer durant el seu discurs. Amb tot, el cantautor de Verges ha definit Évole com una persona “a qui admiro, aprecio i penso que representa un periodista que hem de recuperar”.

