Junqueras deixa en evidència a l'alcaldessa Parlon en la seva pròpia ciutat

Última actualització Dilluns, 13 de febrer de 2017 13:40 h

El líder republicà rebat el discurs de la socialista, que crida a deixar enrere el procés

El dia de la ràdio ha propiciat que avui, El Matí de Catalunya Ràdio, hagi fet el seu programa des de Santa Coloma de Gramanet, en concret en els estudis de Ràdio TeleTaxi amb el seu director, Justo Molinero. En un programa marcat per la gran varietat de convidats, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha aprofitat la seva intervenció de 15 minuts durant l'entrevista a "quatre mans" per deixar en evidència a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon, que ha fet una crida a deixar enrere el referèndum i fer un "'reset' col·lectiu i sense presses per trobar un camí d'entesa".

Junqueras, que havia escoltat l'entrevista de l'alcaldessa socialista, ha valorat les paraules de Parlon amb un "entenc el que diu" però la societat catalana està a "anys llum" del que explica. Per al líder d'ERC, la "majoria pel canvi" a la qual feia referència la socialista "no existeix ni per casualitat" i considera que la situació actual explica "perquè tanta gent dóna suport al camí de la independència".

El vicepresident també ha aprofitat l'entrevista a "quatre mans" amb Mònica Terribas i Justo Molinero per animar a Parlon a ser capaç de seguir el camí el més junts possible, "com més a prop millor", i avisa que està "segur" que "ens en sortirem, i farem un futur on Parlon i la gent del seu perfil tindran molt protagonisme".

