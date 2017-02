[Vídeo] Millo, s'empassa una escridassada i crits d’independència a Girona

Última actualització Dilluns, 13 de febrer de 2017 15:40 h

Reivindicació sobiranista durant la final de la Copa de la Reina de bàsquet a Fontajau

Enric Millo ja ha experimentat la sensació que els reis d’Espanya viuen cada final de Copa del Rei de futbol en què participa el Barça. El delegat del govern espanyol va fer acte de presència ahir a la final de la Copa de la Reina de bàsquet femení, disputada a Girona entre el Perfumerías Avenida de Salamanca i l’Uni Girona. Tot i que les catalanes van desaprofitar un avantatge de 15 punts per acabar perdent, el públic no es va mostrar abatut al final del partit. Quedava un dels plats forts de la jornada: rebre el representant del govern espanyol a Catalunya, el també gironí Enric Millo, i no precisament amb una ovació.

Contundents crits d'independència i estelades per tota la graderia



Quan el dirigent del PP i la resta d’autoritats van baixar al parquet per entregar els trofeus a les guanyadores i les finalistes, bona part del públic va reaccionar amb una escridassada. Ràpidament, però, van aflorar estelades per tota la graderia i els xiulets es van substituir per uns contundents crits d’independència. Mentrestant, Enric Millo es mirava la reclamació sobiranista des de la pista. A l’inici del partit, l’exdiputat popular havia piulat a Twitter que hi havia un “gran ambient a Fontajau” –el camp on es va disputar el partit–. També va penjar una fotografia a la llotja al costat de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, tot i que en la piulada només esmentava el president de la Federació Espanyola de Bàsquet i el director general del Consejo Superior de Deportes.

