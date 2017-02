Javier Godó s'alia amb 300 empresaris catalans i valencians contra la innacció de l'Estat espanyol

Ricard Sant Cugat Sant Cugat

13 de febrer de 2017, 17.52 h

#1 Perque no continues parlant de Moodys i dius que si Catalunya no paga la seva part del deute el regne d'Espanya suspendria pagaments, o sigui que si no ens reconeix com a estat, nosaltres no assumint la nostra part del deute espanyol i caputt Espanya. Aixó no ho dic jo, ho diu en Xavier Sala Martin que en sap bastant més que jo i que tu. Ho teniu malament os ho mireu com os ho mireu.