Urtasun desmenteix Évole i responsabilitza els Estats de la UE del bloqueig perquè Catalunya aculli

Última actualització Dilluns, 13 de febrer de 2017 18:00 h

L'ecosocialista culpa els ministeris d'Interior, titulars de les competències

Jordi Évole segueix perdent suports, aquest cop n'ha estat un de molt sorprenent, el de l'eurodiputat i portaveu d'ICV, Ernest Urtasun, que davant la polèmica declaració del periodista del Grup Planeta que culpava la Generalitat de defensar-se rere les no competències, "els que aplaudiu des de la llotja també aplaudiu el que neix de la vostra incapacitat política per resoldre aquest problema" i afegir "alguns de vosaltres us refugieu i dieu que és un problema de competències però és un problema d'incompetències".

Urtasun, coneixedor de la realitat política i conscient de qui té les competències per acollir, ha despullat el discurs de Jordi Évole va pronunciar durant el concert 'Volem Acollir' senyalant els Estats de la Unió Europea com els "responsables principals del bloqueig" per acollir. El portaveu d'Iniciativa assenyala en concret als ministeris de l'Interior per tenir les competències "d'acollida" i no fer front a la situació.

