Última actualització Dilluns, 13 de febrer de 2017 19:40 h

José Manuel Maza trasllada a l’entitat el compromís “ferm” amb la defensa de la legalitat vigent

Reunió bilateral a Madrid entre Societat Civil Catalana i el Fiscal General a Madrid per exhibir una mostra més de vassallatge d'una de les entitats protagonistes de la guerra bruta de l'Estat contra el procés.

El president de Societat Civil Catalana, Mariano Gomà, segueix amb el discurs unionista de vendre les “recents coaccions” a integrants del poder judicial en la trobada que l’entitat ha mantingut amb el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza Martín. Segons Gomà, les "coaccions" no només es donen als fiscals catalans, també a les entitats i persones que "defensen la legalitat” a Catalunya, i “fins i tot a ciutadans que no comparteixen els plantejaments independentistes”. A més, ha traslladat al Fiscal General el malestar per les “irregularitats” que hi ha “reiteradament” a Catalunya durant els períodes electorals i la sentència que anul·la l’acord de ple de l’Ajuntament de Reus pel qual la ciutat s’adheria a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).