Possible tràfic d'influències del PSC a la FECAC per organitzar la Feria d'Abril

Malgrat haver incomplert diferents punts del contracte, se li ha adjudicat per a 3 anys

directe!cat i la del seu president, Daniel Salinero, avui fem un pas més enllà: La Fundació Andacat denuncia que possibles pressions polítiques haurien afavorit a la federació FECAC en l'adjudicació de la Feria de Abril d'aquest any. De nou, la Federación de Entidades Culturales de Catalunya, la FECAC, torna a estar al punt de mira per les seves irregularitats i, aquest cop, apunten directament al PSC. Si us feia un repàs de la cara més obscura de l'entitat i la del seu president, Daniel Salinero, avui fem un pas més enllà: La Fundació Andacat denuncia que possibles pressions polítiques haurien afavorit a la federació FECAC en l'adjudicació de la Feria de Abril d'aquest any.

L'ombra de Jaume Collboni a Barcelona Serveis Municipals (BSM)

L'organització de la Feria d'Abril d'aquest 2017 està carregada de polèmica després del concurs públic que s'ha fet per primera vegada amb el govern d'Ada Colau. Tal com denuncien des de l'entitat Andacat, l'empresa pública BSM, gestionada com a màxim responsable públic pel socialista Jaume Collboni, ha escollit la FECAC. Cal recordar que fins ara, la Fundació FECAC (ara Andacat) va organitzar la Feria. En època Trias, el 2015, BSM va rescindir el contracte amb Andacat sense previ avís ni especificar els motius. D'aquesta manera, des de l'empresa municipal s'hauria aplanat el camí per a atorgar de nou la gestió de la Feria d'Abril (i les subvencions que comporta) a la FECAC. De fet, Andacat ha denunciat aquesta rescissió de contracte i hi haurà judici el pròxim mes de març.



Pressions polítiques del president de la FECAC

Un cop apartada del camí l'Andacat, s'obria el concurs públic. Daniel Salinero, president de la FECAC i càrrec de confiança de Núria Marín a l'Ajuntament de l'Hospitalet, hauria exercit pressions perquè el concurs caigués en favor de la FECAC. Així ho denuncia la Fundació Andacat, que creu que les amenaces exercides per la direcció de la FECAC haurien pogut incidir en una possible adjudicació favorable a la FECAC.

Cal recordar que Daniel Salinero va amenaçar en treure la Feria d'Abril de Barcelona si la FECAC no l'organitzava i mitjançant el seu Twitter va pressionar polítics sobiranistes i regidors de Barcelona o la mateixa Diputació al·legant que hi havia preferència pels catalans davant dels andalusos.

Entre socialistes s'entenen

Així doncs, BSM va fallar a favor de la FECAC per organitzar la Feria de Abril tres anys més quan hi havia dues candidates més, l'Andacat i F.E.C.E.C. El president de BSM és el socialista i imputat pel cas Mercuri, Jaume Collboni i hauria fet guanyador a qui es va presentar a les llistes del PSC socialistes a l'Hospitalet en les eleccions municipals passades i íntim amic de Núria Marín i Josep Maria Sala, condemnat pel cas Filesa.

Un guanyador que va incomplir el contracte

Des de BSM s'havia avisat que si no es complia de manera estricta el contracte, l'adjudicatari no podria tornar a organitzar la Feria de Abril. Tal com ha denunciat Andacat amb un detallat informe , la FECAC hauria comès números irregularitats saltant-se de manera flagrant el tractat. L'única resposta obtinguda per Andacat ha estat un burofax argumentant que, segons un acte de final de fira dels tècnics del Fòrum, tot estava correcte.

Malgrat aquest dictamen, l'informe d'Andacat aporta proves fefaents tot tipus d'Irregularitats com en la formalització del contracte, l'Incompliment del planell d'ubicació de les atraccions, les deficiències en el control d'aforament, l'incompliment en els horaris de tancament de l'activitat, les anomalies del fil musical en l'espai d'atraccions i l'incompliment en el desmuntatge de la Feria de Abril.

