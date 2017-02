Més irregularitats al CCBarcelonès: REGESA empresa al marge de la llei (2)

Última actualització Dimarts, 14 de febrer de 2017 05:00 h

REGESA va acceptar durant anys diversos encàrrecs sense haver acordat prèviament un finançament clar, ni comptar amb un pressupost concret pel projecte.

Segons publica el digital Més Economia, un informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, fet públic el gener passat, que destaca les nombroses males pràctiques del CCB i els seus òrgans dependents durant el període analitzat, quan es trobava sota la direcció dels socialistes Joan Carles Mas Bassa (2003-2011) i Jesús Maria Canga (2011).

Un import que el CCB no va comptabilitzar a la seva Memòria, tot i que la Sindicatura considera que haurien de rebre unes “consideracions jurídiques fortes”. Els documents comencen a ser inclosos a partir de 2012.L’informe destaca que REGESA va signar diversos convenis amb ajuntaments i el CCB sense comptar amb un pressupost sobre quant costarien les actuacions, ni un finançament previ per a poder realitzar-les. La Sindicatura creu que aquesta falta de finançament obligava a la societat “a assumir els costos de gestió de les actuacions que, en definitiva, eren per compte d’un ajuntament o un altre ens, que és qui se’n beneficiaria”.En alguns casos, aquesta falta de planificació podria haver suposat un augment del preu d’execució. Per exemple, en els costos de la urbanització del barri de la Serra d’en Mena, encarregada conjuntament pels consistoris de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, la desviació sobre el pressupost va ser del 20,5%, i es va haver d’abonar 570.000 euros més dels previstos.Podeu consultar aquí les conclusions de l’informe sobre REGESA de la Sindicatura de Comptes aquí: