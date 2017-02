Fachin fa una nova ‘masterclass’ d’ambigüitat a TV3

Última actualització Dimarts, 14 de febrer de 2017 10:05 h

El secretari general de Podem Catalunya no concreta el posicionament de la seva formació davant el referèndum sense pacte amb l'Estat

Albano-Dante Fachin ha fet una nova exhibició d’ambigüitat en una entrevista a TV3 sobre el futur de Podemos a nivell estatal i el paper que ha de jugar Íñigo Errejón, sobre el nivell d’integració de Podem Catalunya amb el nou actor polític que Xavier Domènech i Ada Colau estan bastint, i sobre el posicionament de la formació que dirigeix quan el govern català activi el referèndum sense acord amb l’Estat.

Fachin diu que no sap quin és el pla del Govern



En aquest sentit, s’ha limitat a dir que “primer haurem de veure quin és el pla del Govern” i que “correspon a la gent que fa Podem Catalunya que ja està debatent sobre aquestes coses”. Ara bé, tot i no definir-se sobre el plebiscit, Fachin sí que ha intentat atacar l’executiu de Puigdemont: “El govern de Catalunya hauria de ser més seriós perquè l’únic que sabem del cert és el que diu Santi Vidal”. A més, el secretari general de la formació ha dit que el Pacte Nacional pel Referèndum ha arribat a les conclusions a les quals ells fa tres anys que han arribat: adreçar-se a la resta de l’Estat i a la comunitat internacional. Tot i això, no ha explicat quines accions han dut a terme els comuns de cara a Europa.



Fachin posa resistències a dissoldre Podem Catalunya



D’altra banda, Fachin tampoc ha concretat si la seva formació es dissoldrà o no en el nou actor polític que prepararen Colau i Domènech o com a mínim quina és la seva opinió en aquest sentit. El diputat al Parlament s’ha limitat només a oferir algunes resistències: “Ara mateix Podem Catalunya tenim molts representants als municipis, això ha de continuar [...]. Podem Catalunya, ara per ara, té un paper fonamental a jugar. Que en el futur puguin canviar les coses, no se sap mai”. Pel que fa al debat de Podemos al conjunt de l’Estat, Fachin tampoc ha concretat si Íñigo Errejón hauria de continuar com a portaveu del grup parlamentari, tot i que ha dit que

