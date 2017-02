El Pacte Nacional pel Referèndum prepara un gran acte a la primavera

Última actualització Dimarts, 14 de febrer de 2017 12:15 h

Badalona es converteix en la primera ciutat metropolitana amb una versió local del PNR

Guifré Jordan @enGuifre – El Pacte Nacional pel Referèndum (PNR) està a punt de fer pública la manera amb què la ciutadania i les entitats es podran adherir al manifest que la plataforma va ratificar l’1 de febrer passat. L’objectiu és haver recollit els suports d’individuals i entitats –no només a nivell català, sinó també espanyol i internacional– en les properes setmanes, ja que el PNR treballa amb l’horitzó d’aquesta primavera. Ho ha explicat a directe!cat una de les vuit persones integrants de la comissió executiva de l’òrgan, Maite Arqué: “A la primavera hauríem de fer un acte on ja haguéssim recollit adhesions i on féssim una presentació i aportació de la situació en què estem en aquell moment”.

L'horitzó de la primavera del PNR no entra en contradicció amb els plans de Puigdemont



Arqué assegura que no es treballa en un calendari tancat perquè podria ser “perillós” i que el PNR no té data de caducitat. Amb tot, l’horitzó de la primavera no entra en contradicció amb els plans actuals del govern de Catalunya, que planeja estar obert a un referèndum pactat fins l’estiu, quan convocaria el plebiscit amb legalitat catalana en una data no més enllà de la segona quinzena de setembre.



Escepticisme de cara a una possible reunió amb Rajoy



L’exalcaldessa de Badalona també ha dit a directe!cat que el PNR té previstos actes pel territori i impulsarà contactes amb diversos grups parlamentaris tant a nivell espanyol com europeu. Amb tot, s’ha mostrat escèptica al voltant d’una possible reunió amb el govern de Mariano Rajoy: “Està en un interrogant, tal com estan anant les coses en aquest moment no ho tenim prefixat”.



Badalona, primera ciutat metropolitana que impulsa un Pacte Local pel Referèndum



Maite Arqué ha participat aquest matí en la roda de premsa de presentació del primer pacte pel referèndum a nivell local, a Badalona. La tercera ciutat del país torna a ser capdavantera a l’àrea metropolitana després que ja ho fos fa tres anys en motiu del Pacte Local pel Dret a Decidir, segons ha explicat la seva portaveu, Lola M. Sala. De moment, “més de 25 entitats” s’hi ha adherit i afirmen que es limitaran a demanar un referèndum vinculant des de la “transversalitat, sense fer campanya ni pel Sí ni pel No”, en paraules de Sala. L’acte de presentació de l’òrgan a nivell local serà el proper 23 de febrer a les 19:30 al Centre Cívic de la Salut.

