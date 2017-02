La fiscal en cap de Barcelona desafia la igualtat dels ciutadans davant la llei

Última actualització Dimarts, 14 de febrer de 2017 13:25 h

Ana María Magaldi diu que durant un incident amb un manifestant a la sortida del TSJC divendres passat, va témer per la seva integritat

La fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, ha denunciat avui en una poc habitual roda de premsa que presumptament divendres va rebre insults quan va sortir del TSJC. La membre del ministeri públic ha dit que un grup de manifestants la va titllar de “feixista” i de “merda”, i que li van etzibar: “Vés-te’n de Catalunya!”. A més, ha afegit que “no és el mateix” insultar polítics que a ella, perquè representa “una institució de l’Estat”. I, per això, considera l’episodi “molt greu, un atac i un insult a la representant d'una institució”, un desafiament al principi d'igualtat dels ciutadans davant la llei consagrat en els Drets Humans i la Constitució espanyola. Magaldi ho ha reblat dient que els polítics “ja estan acostumats” als insults i “va en el càrrec”, cosa que no passa en el seu cas segons ella.

La fiscal parla d’una mirada d’odi d’un manifestant “que no oblidaré mai”



La fiscal ha explicat tota la seqüència dels fets a la sortida del TSJC, destacant que en un moment un dels joves se li va apropar corrents i, “amb una mirada d’odi” que “no oblidaré mai”, li va dir: “Tu ets la fiscalia, que ens condemnes per posar les urnes, quina vergonya”. Ella li va respondre que “jo no condemno, jo acuso” i que el diàleg tens va continuar. En la roda de premsa d’avui, Magaldi ha afirmat que quan se li va apropar el jove va témer per la seva integritat, però es va calmar quan va veure que ell no duia res a les mans.



Magaldi: “Jo mai menteixo”



En una llarga roda de premsa després del comunicat d'aquest dilluns de la Fiscalia General de l'Estat donant-li suport, Magaldi ha començat dient que ella, potser per formació professional, mai menteix i que “les opinions són lliures però els fets són els que són”. Per això, ha volgut contestar a algunes versions “contradictòries” que s'han explicat sobre els fets de divendres i algunes que posen en dubte la seva versió.

