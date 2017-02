Albiol hi torna equiparant independentisme amb Hitler, Stalin i Corea del Nord

Última actualització Dimarts, 14 de febrer de 2017 14:30 h

El líder del PP al Parlament diu que un Estat català faria fora els qui se senten catalans i espanyols

Per segona vegada en deu dies, Xavier García Albiol insisteix de nou a barrejar l’independentisme amb el totalitarisme, el sistema de govern relacionat amb l’Alemanya de Hitler, la Unió Soviètica de Stalin o bé l’actual Corea del Nord. El líder del PP català al Parlament ha dit que “la Catalunya que ells volen és totalitària, on aquells que no pensem com ells no tindríem espai”. En declaracions a Ràdio 4, l’exalcalde de Badalona ha insistit en la idea: “Estem en mans d’uns dirigents que allò que de debò els agrada són els estats totalitaris per poder fer el que vulguin”

Albiol creu que els sobiranistes el farien fora de Catalunya si tinguessin un estat



Arran de la denúncia dels fiscals sobre suposades pressions i el presumpte incident que la fiscal en cap de Barcelona ha explicat aquest matí, Albiol ha dit que els independentistes volen “manipular la justícia” i “actuar amb total impunitat”. En aquest sentit, ha alertat: “Si poguessin tenir una Catalunya independent, als que ens sentim catalans i espanyols ens farien fora de Catalunya”.



Albiol i les constants referències al feixisme per parlar de la independència



El líder popular ja va vincular el procés català amb l’Alemanya nazi el passat dissabte 4, quan va dir que amb la manifestació del 6F, el govern de la Generalitat pretenia crear una “llista de Schindler”. Dies abans ja havia dit que la marxa davant el TSJC “ens recorda quan hi havia un dictador que venia a Barcelona i la policia política anava per les grans empreses per recomanar-los que els treballadors anessin a la Diagonal a rebre el dictador”. El 28 d’octubre passat va fer també una piulada expressant que TV3 “seria l’enveja de Joseph Goebbels [el ministre de propaganda de Hitler], societat malalta”. Un ‘tweet’ en la línia del de l’1 d’agost passat: “CDC, ERC i CUP poden aconseguir el que no va aconseguir Franco: posar en risc l'autonomia de Catalunya”.

