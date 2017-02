El TC anul·la el referèndum unilateral, el Govern avisa que no canvia res

Última actualització Dimarts, 14 de febrer de 2017 15:15 h

La separació de poders a l'Estat és una quimera, un cop judicialitzat el procés i demostrat que el TC actua per ordres del Gobierno, avui ha complet l'amenaça d'anul·lació que va començar a córrer el 15 de desembre quan JxS i la CUP van aprovar la resolució que donava suport al referèndum unilateral. Es declaren inconstitucionals i nuls diversos apartats de la resolució 206/XI del Parlament titulats "referèndum" i "procés constituent".

Amenaça contra Forcadell, Puigdemont i la Mesa del Parlament

El Gobierno apunta, el TC executa i avui no ha estat excepció. Tal com demanava l'executiu espanyol, també trasllada el cas a la Fiscalia per si aquesta considera que cal fer noves actuacions penals contra Forcadell i quatre altres membres de la Mesa del Parlament: Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet.

A més a més, el TC acorda "deduir testimoni de particulars perquè el Ministeri Fiscal procedeixi, en el seu cas, a exigir la responsabilitat penal que pogués correspondre" a Forcadell i al vicepresident primer de la Mesa del Parlament, Lluis Corominas, a la secretària primera de la Mesa, Anna Simó, i al secretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet, així com a la secretària quarta, Ramona Barrufet.

També s'inclou la petició la necessitat de comunicar de manera "personal" la decisió i d'advertir sobre els efectes al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, així com a la resta de membres del Govern.

El Govern no altera la seva voluntat

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Neus Munté, en la roda de premsa de cada dimarts s'ha mostrat ferma amb el compromís del Govern per fer possible el referèndum: "No altera en res la nostra voluntat inequívoca de treballar per poder celebrar un referèndum el 2017". Munté ha deixat molt clar que els plans no s'alteraran, de la mateixa manera que no ho va fer l'anul·lació cautelar de la resolució, "no va impedir que el Pacte Nacional es constituís o que el Govern seguís intentant negociar amb l'Estat".