[Vídeo] Descobreix com anirà Toni Albà a la manifestació del 18 de febrer

Última actualització Dimarts, 14 de febrer de 2017 16:05 h

Moltes Mercès instal·larà una parada mitja hora abans a Plaça Urquinaona per repartir pancartes

El Col·lectiu Moltes Mercès ha engegat una campanya per animar als catalans a anar a la manifestació d'aquest dissabte 18 de febrer a Plaça Urquinaona a favor dels refugiats i sota el lema #VolemAcollir o "Casa vostra és casa meva". L'actor Toni Albà explica en aquest vídeo per què hi va i com hi anirà.

El Col·lectiu Moltes Mercès se suma a la campanya a favor de l'acollida de refugiats i fa una crida als catalans a participar en la manifestació d'aquest dissabte a Plaça Urquinaona a les quatre de la tarda. Moltes Mercès instal·larà una parada mitja hora abans a la mateixa plaça per repartir pancartes. L'actor i humorista Toni Albà també hi participarà i ha volgut ajudar a fomentar la participació amb aquest vídeo on també explica com anirà a la manifestació i per què.Com es pot veure en un dels cartells per a promocionar la participació, Moltes Mercès s'ha fet seva, com molts catalans, la frase de Lluís Llach "si no vols incompetència, guanya't la independència". Aquesta va ser la resposta que el diputat de JxSí va etzibar a Jordi Évole, que va afirmar que la classe política catalana es "refugia" en l'excusa de falta de competències per no acollir refugiats.